اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأقباط الأرثوذكس ينهون صوم العذراء اليوم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:00 ص
الأقباط الأرثوذكس ينهون صوم العذراء اليوم كنيسة - ارشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنتهى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من صوم العذراء مريم اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجارى، ويأتى ذلك بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك بعد انتهاء فترة الصوم التى استمرت لمدة 15 يوماً.
 
وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسمالعذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.
 
ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموحا إلا للمواطنين الذين قرروا النذر، حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح،فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس

صوم العدرا

العذراء مريم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة