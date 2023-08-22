الأقباط الأرثوذكس ينهون صوم العذراء اليوم

كتب: محمد الأحمدى

تنتهى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من صوم العذراء مريم اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجارى، ويأتى ذلك بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك بعد انتهاء فترة الصوم التى استمرت لمدة 15 يوماً.

وتعد الكنيسة الأرثوذكسية ل صوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسمالعذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.

ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموحا إلا للمواطنين الذين قرروا النذر، حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح،فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.