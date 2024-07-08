تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطرية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، انتهاء القافلة السابعة الخاصة بإنهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطرية المركزي، وتنفيذ عدة عمليات خلال يوم واحد، وذلك اليوم الاثنين، وتحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، وإعداد وحضور الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، وبحضور فريق إدارة المستشفيات، حيث تم إجراء 6 عمليات جراحه عامة.

وفي سياق متصل أقيمت اليوم، فاعليات اليوم الأول لإنهاء العمليات المؤجلة بعدة عمليات منها جراحة أنف وأذن بمستشفى ميت سلسيل بحضور الدكتورة منة الله عبد المنعم، مشرفة خط الشمال.

وأوضح "مكين" أنه قد تم تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة من خلال الاستعانة بالاطباء من المستشفيات الأخرى في المحافظة، وأن هذه القوافل مستمرة حتى إنهاء قوائم العمليات المؤجلة.

وفي نهايه القافلة، توجه وكيل الوزارة بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أحمد بطين، مدير مستشفى المطرية، والدكتورة نورهان محمد، مدير مستشفى ميت سلسيل، والأطباء، وفريق تمريض العمليات، والجراحة والتعقيم المشاركة بهذه المستشفيات.