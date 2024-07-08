بتكلفة 10 ملايين جنيه.. البدء فى تطوير مدرستين ووحدة صحية بحى غرب بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية ومدرسة الجلاء الابتدائية بحي غرب بالإضافة إلى وحدة صحة خامس بحي غرب الابتدائية، وذلك لاتخاذ اجراءات تطوير ورفع كفاءتهم، وفقاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتمويل من جهاز المشروعات من خلال منحة بنك الاستثمار الأوروبي قدرها 10 مليون جنيه، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة .

وتفقد المحافظ مدرستى علي بن أبي طالب الابتدائية ومدرسة الجلاء الابتدائية بحى غرب وتفقد حجرات ومعامل المدرسة وبعض الفصول ودورات المياه للاطمئنان على الحالة الانشائية للمبانى ومدى جودة المرافق بها تمهيداً لدخولهما خطة التطوير ، كما تفقد وحدة صحة خامس بحى غرب ،وتابع سير العمل بصيدلية المركز وغرف التطعيمات واستخراج المستندات للمواطنين ،وإطمئن على سلامة المبنى وأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى ستتم به خلال الايام القادمة .



وأكد المحافظ أنه وجه مسئولى جهاز تنمية المشروعات ومسئولى هيئة الابنية التعليمية بسرعة إتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدرستين عن طريق هيئة الابنية التعليمية وتطوير ورفع كفاءة وحدة صحة خامس عن طريق مديرية الاسكان وفقاً لمعايير الجودة وتلبية لاحتياجات المواطنين بتلك المناطق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم .