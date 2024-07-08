اليوم طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة درجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.