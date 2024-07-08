اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 12:59 م
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الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف يعتمد 13 واعظة جديدة بمديرية الشرقية

الإثنين، 08 يوليو 2024 12:42 م
الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف يعتمد 13 واعظة جديدة بمديرية الشرقية الدكتور أسامة الازهرى وزير الاوقاف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف 13 واعظة متطوعة جديدة بمديرية الشرقية، وهن:

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وكان الدكتور أسامة الأزهري استقبل الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

كما استقبل الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف اليوم الأحد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية و السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فيه وزيرًا للأوقاف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة  الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة الأشراف.

 






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اسامة الازهرى




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