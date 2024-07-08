إيمان كريم تستقبل عددا من خبراء الإعاقة لمناقشة ملف التأهيل المرتكز على المجتمع

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من خبراء الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالحميد كابش، الخبير فى مجال الإعاقة، وذلك في إطار دور وعمل المجلس التنسيقي مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات في ملف التأهيل المرتكز على المجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية العمل في هذا الملف، وأن اللقاء مع الخبراء تناول آليات الاستفادة من جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي، لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم وأماكن سكنهم، وهو ما يساهم في تحقيق الدمج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على مشاركة الأسرة والمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد على عدة عناصر للتأهيل منها: التأهيل المرتكز على المجتمع، والتأهيل المجتمعي، و التأهيل كأساس للتأهيل

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اللقاء استهدف العمل على توعية المجتمع والإعلام وكافة مقدمي الخدمة على فكرة التأهيل المرتكز على المجتمع، والذي يشمل تمكين الأسرة والمجتمع وتدريب وتأهيل ذوى الإعاقة أنفسهم.