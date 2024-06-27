فتح باب التقدم لمعهد تمريض التأمين الصحى ببنى سويف بحد أدنى 250 درجة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحى مدير الفرع عن شروط واجراءات التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للموسم الدراسي 2024/2025م، بحد أدني 250 درجة لخريجي الشهادة الاعدادية من ابناء مركز ومدينة بني سويف.

وحسب بيان لهيئة التأمين الصحي ببنى سويف ، حددت إدارة المعهد شروط واجراءات وضوابط التقديم وفقًا للقواعد الآتية: إن يكون الحد الدنى للقبول للتقديم بمجموع (250) درجة مع العلم أن القبول النهائي يكون للمجاميع الأعلى بعد إجتيار اختبارات القدرات وكشف الهيئة والإختبار الشخصى والكشف الطبى، ان تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك ، ان تكون الطالبة المتقدمة من ابناء مرکز اداری بنى سويف ، الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى وما يعادلها، في ذات عام التقدم مع دراسة اللغه الانجليزية لغة أولى او ثانية، الحصول على نسبة 70 % في اختبارات القبول (اللغة العربية - اللغه الانجليزية - القدرة على التعامل مع الحاسب الالى) ، تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الامر .



وأكدت إدارة المعهد، أنه سيتم يتم فتح باب القبول لمدة أسبوع من 29/6/2024 حتى 5/7/2024 من خلال اللينك ، بعد فتح اللينك يظهر به شروط التقدم السابق ذكرها فى المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025 ويتم استيفاء البيانات ، ويتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة والتوجه للمدرسة مع صور وأصل الأوراق المرفوعه للمطابقة.



شروط التقدم



