أقوى مسائل الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة.. إجابات مضمونة

كتبت – مرام محمد

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن تدريبات ومسائل وأسئلة استرشادية في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، تساعدهم على الإلمام بالمادة والاستعداد التام لأداء امتحان آخر العام، الذي يعقد الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو 2024.

ويقدم "اليوم السابع" في السطور التالية عددًا من الأسئلة الهامة في مادة الجبر والهندسة الفراغية، والتي أعدها محمد غبور أستاذ الرياضيات، لمساعدة طلاب الثانوية العامة على التدريب على أسئلة الامتحانات بنظام الاختيار من متعدد وطريقة الحل النموذجية والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويستطيع الطلاب الاطلاع على مزيد من المراجعات النهائية الشاملة لمادة الجبر والهندسة الفراغية ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات السابقة ومشاهدة فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن ملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات، من خلال زيارة بوابة الثانوية العامة، اضغط هنا...

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الثانوية العامة، الأربعاء المقبل، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة إجابة طلاب الثانوية العامة عن الأسئلة الاختيارية بشكل صحيح، والتى تمثل 85% بكل مادة، موضحة أنه يجب على الطالب التأكد من رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت بما يقابلها فى كراسة الأسئلة على أن يستخدم الطالب مسطرة لتحديد رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال فى كراسة الأسئلة وترتيبه الإجابة فى البابل شيت، كما يجب أن يختار الطالب إجابة واحدة لكل سؤال من بين 4 بدائل اختيارية.

وشددت الوزارة على أنه لا يجب أن يختار الطالب أكثر من إجابة لأنه فى هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أى سؤال ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.



