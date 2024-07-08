اليوم السابع
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أقوى مراجعة نهائية لمادة الجبر لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة.. فيديو

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:15 م
أقوى مراجعة نهائية لمادة الجبر لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة.. فيديو مراجعة الجبر
كتب محمد عبد الرحمن

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في بث مباشر جديد، قدم تليفزيون "اليوم السابع" لطلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة المراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة الجبر والهندسة الفراغية، استعدادًا لأداء امتحان الامتحان بعد غدا الأربعاء 10 يوليو.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الجبر، أهم أجزاء المنهج، وعددًا من الأسئلة الاختيارية التي لن يخرج عنها امتحان آخر العام.

 

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية الشاملة التي يقدمها "اليوم السابع" في مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج الدراسي والتركيز على أهم أجزائه والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

ويقدم تليفزيون "اليوم السابع" يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة مواد الثانوية العامة الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.







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بوابة الثانوية العامة 2024

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بوابة امتحانات الثانوية العامة

المراجعة النهائية لمواد الثانوية العامة

مادة الجبر والهندسة الفراغية

مادة الجبر الثانوية العامة

مراجعة مادة الجبر

مراجعة الجبر للثانوية العامة

امتحان الجبر للثانوية العامة



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