أقوى مراجعة نهائية لمادة الجبر لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة.. فيديو

كتب محمد عبد الرحمن

في بث مباشر جديد، قدم تليفزيون "اليوم السابع" لطلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة المراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة الجبر والهندسة الفراغية، استعدادًا لأداء امتحان الامتحان بعد غدا الأربعاء 10 يوليو.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الجبر، أهم أجزاء المنهج، وعددًا من الأسئلة الاختيارية التي لن يخرج عنها امتحان آخر العام.

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يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية الشاملة التي يقدمها "اليوم السابع" في مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج الدراسي والتركيز على أهم أجزائه والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

ويقدم تليفزيون "اليوم السابع" يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة مواد الثانوية العامة الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.