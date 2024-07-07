اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس تربية نوعية بنسبة 91,74%

الأحد، 07 يوليو 2024 02:15 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى بكالوريوس تربية نوعية بنسبة 91,74% اعتماد النتيجة
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية التربية النوعية للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح 91,74%.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الكلية تضم 6 أقسام علمية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالفرقة الرابعة بجميع الشعب بلغ عددهم 1319 طالبا وطالبة نجح منهم 1210 وحصل  منهم 26 طالبا وطالبة علي تقدير ممتاز و236 علي تقدير جيد جدا و654 علي تقدير جيد بينما حصل 294 علي تقدير  مقبول.

وأضاف الدكتور محمد زيدان عميد الكلية، أن نسبة النجاح بقسم الاقتصاد المنزلي بلغت 89,86% وفي قسم التربية الفنية نسبة النجاح 94,21% وفي قسم التربية الموسيقية بلغت نسبة النجاح 89,66% وفي قسم الإعلام والصحافة والإذاعة بنسبة نجاح 96,20% وفي قسم الإعلام التربوي والمسرح نسبة النجاح 84,13% وقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بلغت نسبة النجاح 93,30%.







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