CNN: كبار الديمقراطيين يفكرون فى استبدال بايدن بكامالا هاريس فى الانتخابات

كتبت ـ رباب فتحى

وسط التداعيات المستمرة لأداء الرئيس الأمريكى، جو بايدن في المناظرة أمام دونالد ترامب، انتقل الحديث في العديد من الدوائر الديمقراطية العليا بالفعل إلى التفكير فى ترشيح كامالا هاريس، والبحث عن نائب لها لترشيحهما على بطاقة الانتخاب، وفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية.

واعتبرت الشبكة، أن هذا يعكس مدى يقين مجموعة متزايدة من مسئولي الحزب البارزين والناشطين والمانحين من أن البداية البطيئة للرئيس لإنقاذ حملته لن تنجح، مع تشكك العديد من الحلفاء المقربين في أنه قادر على حملة إعادة الانتخاب التي تعهد بالبقاء فيها، وذلك بناءً على محادثات سى إن إن مع عشرين من السياسيين والناشطين الديمقراطيين.

من جانبها، تجاهلت نائبة الرئيس وموظفيها عمدًا معظم المكالمات والرسائل النصية، وظلوا مصرين على إرسال رسائل حول دعمها لبايدن واعتزازها بالتمسك به.

لكن هاريس أجرت بعض التغييرات بالفعل: فقط بعد مناظرة الأسبوع الماضي، قام مكتبها بتحديث جدول أعمالها لوضعها مع بايدن في نزهة الرابع من يوليو والألعاب النارية. لم تحضر النزهة من قبل، وبدلاً من ذلك حافظت على تقليد عيد الاستقلال الخاص بها بالتوقف عند محطة إطفاء محلية. وبعد أن رفض حكام الولايات الديمقراطيون العرض الأولي الذي قدمه البيت الأبيض بأن تتحدث إليهم بدلاً من بايدن، تمت إضافتها أيضًا إلى الاجتماع واختتمه بخطاب يحث على الوحدة والتمسك بالرئيس.

وعلى الرغم من جهودها، بدأت السياسة الديمقراطية في إعادة تشكيل من حولها - كما فعلت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي بدأت بالفعل في مهاجمة هاريس. وقال العديد من المسؤولين للشبكة إنهم بدأوا في توبيخ المانحين الذين يشكون من أنهم لا يعتقدون أنها قادرة على الفوز، بحجة أنهم بحاجة إلى التوقف والانضمام إليها.

وقال مسئولون ومستشارون آخرون، إن الخطط جارية لإقناع بايدن بإظهار دعمه على الفور لهاريس. ويعتقدون أن الرؤساء السابقين وزعماء الأحزاب سوف يقومون بالمثل ، على أمل تجنب معركة مثيرة للجدل حول من يتم ترشيحه لقيادة الحزب فى الانتخابات.

ويأمل كبار الديمقراطيين أن يكون هناك سباق أكثر انفتاحًا لمنصب نائب هاريس، مع التركيز على الحكام الديمقراطيين البارزين. حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر وحاكم كنتاكي آندي بشير هما الأقرب. وتشمل القائمة أيضًا جوش شابيرو من بنسلفانيا، وجي بي بريتزكر من إلينوي، وتيم فالز من مينيسوتا. ولكن حتى هذا أمر محفوف بالمخاطر، لأنه من شأنه أن يحرم هاريس من الاحترام الممنوح لكل مرشح رئاسي حديث آخر لاختيار نائبه.