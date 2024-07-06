9.9 % زيادة فى أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية لعام 2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2023".

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 188 موفدا عام 2023، مقابل 171موفدا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.9 ٪، كما بلغ اجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2020 ـ 2023) عدد 569 موفد كانت جامعة أسيوط أعلى جامعة من حيث عدد الموفدون من اجمالي اعداد الموفدون خلال تلك الفترة بعدد 57 موفد، تليها جامعة القاهرة بعدد 55 موفد، ثم جامعة المنصورة بعدد 47 موفد، ثم جامعة عين شمس بعدد 42 موفد ثم جامعة طنطا بعدد 41 موفد، وبلغ عدد الموفدون 327 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

وتنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2023 بين أبحاث ما بعد الدكتوراه: عدد 28 موفدين، بنسبة 14.9٪ من إجمالي الموفدين، و مهمة علمية ما بعد الدكتوراة : 21 موفداً، بنسبة 11.2٪ من إجمالي الموفدين، ودكتوراه من الوطن: 21 موفدا بنسبة 11.2 ٪ من اجمالي الموفدين،و 78 موفداُ، بنسبة 41.5٪ من إجمالي الموفدين.

وعدد 24 موفدين، بنسبة 12.8٪ من إجمالي الموفدين ومشروع أبحاث: عدد 4 موفدين، بنسبة 2.1٪ من إجمالي الموفدين، إلى جانب درجة الماجستير: عدد 12 موفد ، بنسبة 6.4٪ من إجمالي الموفدين، و الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقاً ً لنوع الدراسة لعام 2023:



الدراسات العملية: 164 موفداً، بنسبة 87.2 ٪ من إجمالي الموفدين، والدراسات النظرية: 24 موفداً، بنسبة 12.8٪ من إجمالي الموفدين.