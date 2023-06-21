28.6 % زيادة في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2022

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2022"، ومن أهم المؤشرات أن بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 171 موفدا عام 2022، مقابل 133 موفدا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 28.6 ٪.

وبلغ اجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2019 ـ 2022) عدد 1250 موفد كانت جامعة عين شمس أعلى جامعة من حيث عدد الموفدون من اجمالي اعداد الموفدون خلال تلك الفترة بعدد 120 موفد، تليها جامعة القاهرة بعدد 113 موفد، ثم جامعة المنصورة بعدد 101 موفد، ثم جامعة أسيوط بعدد 99 موفد ثم جامعة طنطا بعدد 87 موفد، وبلغ عدد الموفدون 730 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

وتنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2022 على النحو التالي، مهمة علمية ما بعد الدكتوراه والماجستير: 70 موفداً، بنسبة 40.9٪ من إجمالي الموفدين، دكتوراه من الوطن: 44 موفدا بنسبة 25.7 ٪ من اجمالي الموفدين، ودكتوراه من الخارج: 40 موفداُ، بنسبة 23.4٪ من إجمالي الموفدين، وأبحاث ما بعد الدكتوراه: عدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين، وتدريب: عدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين، مشروع ابحاث: عدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين، بعثات اشراف مشترك: عدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين، ودرجة الماجستير: موفد واحد، بنسبة 0.6٪ من إجمالي الموفدين.