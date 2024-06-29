نقيب الفلاحين: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى إحدى ثمار ثورة 30 يونيو

كتبت أسماء نصار

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، أحد ثمار نجاح ثورة 30 يونيو وأن استضافة القاهرة له دلالة عظيمة .

وأضاف عبدالرحمن أن المؤتمر سوف يفيد القطاع الزراعي بالاستثمار في مجال الطاقة والمساهمة في تحويل نظم الري القديمه إلي نظم حديثه عن طريق زيادة الاستثمارات الاوربيه في هذا المجال بالإضافة إلى دعم التحول الي الطاقه النظيفه في إطار الصغقه الاوربيه الخضراء .

وأشار أبو صدام أن التعاون والتقارب المصري الأوروبية في الاستثمار بمختلف القطاعات مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصرف الصحي والتحول الرقمي والامن المائي وتطوير شبكات المياه والطاقة والزراعة بصفة عامة والبنية التحتية والأمن الغذائي سيجلب الخير لكل المصريين وسيساهم في تنمية القطاع الزراعي مستقبلا بما يؤدي لتحسين معيشة الفلاحين وزيادة العائد من القطاع الزراعي.

وأكد نقيب الفلاحين أن انعقاد المؤتمر في هذا الظرف الدقيق رسالة قوية بأن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وأن عيون كل المستثمرين في العالم علي مصر كوجهة استثمارية واعدة ومستقرة، وهذا المؤتمر يشجع القطاع الخاص في مصر علي زيادة العمل والاطمئنان علي مستقبله، ويقضي على الشائعات التي تسعي لبث الاحباط واليأس بين المصريين.