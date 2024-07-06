اليوم السابع
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نائب وزير التعليم يشيد بطلاب مدارس النيل الدولية المصرية خلال حفل تخرجهم

السبت، 06 يوليو 2024 09:48 م
نائب وزير التعليم يشيد بطلاب مدارس النيل الدولية المصرية خلال حفل تخرجهم حفل طلاب مدارس النيل
كتب محمود طه حسين تصوير حسن محمد

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قدم طلاب مدارس النيل المصرية الدولية خلال حفل تخرجهم فقرات فنية مبهجة، حيث احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخريج أول دفعة التحقت بمدارس النيل الدولية المصرية عام 2010، وتضمن أكثر من 200 طالب وطالبة من 5 مدارس، وتعد هذه الدفعة هى الدفعة الثامنة التى التحقت بالمدارس منذ مرحلة رياض الأطفال.

وشهد الحفل قيام الدكتور أحمد ضاهر ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التهنئة للطلاب الخريجين، مشيدا بمستواهم العلمى فى اللغة الإنجليزية والفرنسية والثقافة، كما قام نائب الوزير يمنح الخريجين شهادات التخرج.

 







وزارة التربية والتعليم

حفل تخريج مدارس النيل

حفل تخريج طلاب مدارس النيل المصرية الدولية



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