محافظ كفر الشيخ خلال لقائه بالصحفيين: حريص على تحقيق مصالح المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، إن الأشخاص العاديين كثيرون ولكن المتميزين قليلون، ولا أحب الشعارات وهدفى هو النجاح، ولن أضيع فرصة خير لهذه المحافظة، كانت هذه الكلمات الأولى للواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، عقب تولي مهام عمله، وذلك خلال اجتماعه الموسع مع مراسلي المواقع الإخبارية والصحف، اليوم السبت، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير مساعد محافظة كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أهم أهدافه أن تكون المحافظة رائدة وفى المركز الأول فى جميع المجالات، لمواجهة كافة التحديات والمشاكل، ولدينا إرادة للنجاح واستكمال مسيرة الزملاء، المحافظين السابقين، مقدماً خالص الشكر للواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، على جهوده الوطنية في تحقيق التنمية بمحافظة كفرالشيخ، لافتًا أنه منذ أن أدى اليمين الدستورية اطلع على مشكلات المحافظة، وستكون الجولات الميدانية الفيصل خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه من أجل التميز والنجاح لابد من بذل مجهود مضاعف مع عمل جماعي جاد، لافتًا أن كفرالشيخ تمتلك مقومات وفرص استثمارية واعدة، وسندرس كل الفرص المتاحة واستغلالها للوصول إلى النتائج المرجوة، من أجل نهضة ورفعة شأن بلدنا، وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه على تحقيق مصالح المواطنين، وأن المواطن الأكثر احتياجًا هو هدفه الأول، وأيضًا التركيز على الصناعة والاستثمار وتسليط الضوء على السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهات التنفيذية مع بعضها من أجل النهوض بجهود الدولة في تحقيق جودة الحياة لأبناء المحافظة، وأن العمل المؤسسي سر نجاح أي منظومة لتحقيق النتائج على الأرض، وسنعمل على ذلك من خلال القيام بالجولات الميدانية في كل مكان، للتعرف على مشاكل ومتطلبات المواطنين عن قرب، واختتم محافظ كفرالشيخ، كلمته برسالة إيجابية مفادها أن أى تحدٍ مهما كان صعبًا فهو ليس مستحيلًا، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام فى دعم جهود الدولة.



جانب من لقاء الصحفيين



محافظ كفر الشيخ في لقاء الصحفيين



محافظ كفر الشيخ ونائب والصحفيينم عقب اللقاء الأول بهم