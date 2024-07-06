محافظ الجيزة يشهد احتفالية العام الهجرى الجديد بمسجد المغفرة فى العجوزة

كتبت - مرام محمد

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446هـ، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحي العجوزة.

حضر الاحتفالية كلً من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة ورؤساء أحياء ومراكز المحافظة، ولفيف من الأئمة والوعاظ.

وكانت قد استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم أمس الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا.