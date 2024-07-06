محافظة الوادى الجديد تستكمل برامج التدريب على تطبيقات البرمجة للأطفال

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال البرامج التدريبية التي ينفذها مركز التدريب على الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، في مجال تطبيقات الحاسب الآلي وبرمجة الألعاب للأطفال من سن 8 سنوات، حيث يتم توفير برامج تدريبية متنوعة لجميع الأعمار وخاصة الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل.

كما ينفذ المركز برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية وتحسين الأداء وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بنطاق المحافظة بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية، بهدف تنمية قدرات ومهارات الأطفال والشباب في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بما يواكب التطورات العالمية بهذا المجال ومتطلبات سوق العمل.