مؤسسة ليبية تنفى تورطها فى توريد معدات عسكرية تم اعتراضها فى إيطاليا

وكالات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا تنفي فيه المعلومات الواردة في مقال لصحيفة "The Sunday Times"، والذي أشار إلى تورط المؤسسة فى عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.

وأكدت المؤسسة أن جميع عملياتها تجري بشفافية تامة وتخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الأجهزة الرقابية الليبية والدولية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

كما أبدت المؤسسة استغرابها من محاولة التشويش على عملها والتأثير على سمعتها، مستنكرة مثل هذه المواد الإعلامية المغلوطة.

وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتنقل أخبارا مغلوطة.