سفارة سلوفينيا بالقاهرة واليونيدو يفتتحان صوبة زراعية سلوفينية بالنوبارية

كتبت أسماء نصار

أعلن مركز البحوث الزراعية والعلمية افتتاح الصوبة الزراعية السلوفينية بالقاهرة بمنطقة النوبارية في إطار التنسيق المستمر بين البحوث الزراعية و سفارة سلوفينيا ومنظمة الأمم المتحدة اليونيدو، حيث تعد هذة الصوبة ثمار الشراكة بين الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفنيا بالقاهرة.

من جانبة قال الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث بمركز البحوث الزراعية ان الاحتفال بتركيب هذة الصوبة السلوفينية يعد مشروع تجريبي بالتعاون مع الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفينيا بالقاهرة واليونيدو.

وتأتي هذة الشراكة من خلال نقل وتركيب الصوبة السلوفينية والتي استمرت لمدة أسبوعين حيث تم تدريب فريق عمل من مركز البحوث الزراعية علي تشغيل الصوبة السلوفينية وأكد عبد العال ان هذة الصوبة تعد اول تجربة يتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفنيا بالقاهرة كأحد الدول التي تتمتع بالشراكة مع مصر في مجال إنتاج الخضر والتصدير وبصفة خاصة محصول الطماطم والذي يعد من اكبر المحاصيل في مصر وسلوفينيا، حيث تم استخدام أحدث التكنولوجيا لرفع إنتاجية الصوبة الزراعية .

وعلي هامش الزيارة قام المسئولين المحليين والأجانب بتفقد الصوبة قبل تركيبها للاعلان عن بدء التجارب الحقلية الفترة القادمة وتاكيدا علي قوة ومتانة العلاقات المصرية السلوفينية.

حضر اللقاء الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والمشرف العام علي إدارة الزراعات المحمية والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين والدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وسفير دولة سلوفينيا بالقاهرة وممثل وزارة التجارة السلوفينية والمدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو.