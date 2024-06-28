معهد أمراض النباتات: فول الصويا فى أهم مراحل نموه

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور إيهاب سرحان رئيس قسم بحوث أمراض المحاصيل البقولية والأعلاف بمعهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية ، أن فول الصويا يشكل القوام الأساسي وركيزة هامة من ركائز صناعة الزيوت والأعلاف ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، حيث تحتوي بذوره على 20% زيت و40% بروتين.



و قدم رئيس قسم بحوث أمراض المحاصيل البقولية والأعلاف حزمة من التوصيات الفنية والإرشادية لمزارعي فول الصويا، للوصول لأفضل معدلات الإنتاجية نهاية الموسم، موضحًا أن هذه الفترة تشكل أهم مراحل نمو النبات، الذي يتحضر لتكوين الأزهار والقرون، ما يفرض على المزارعين ضرورة الانتباه إلى المحصول.

وفى التقرير التالى نتعرف على التوصيات لوصول النبات لأفضل حالاته الصحية:

1- أن يكون النبات ونصل الورقة سليم وبلا أي إصابات.

2-إتمام عملية البناء الضوئي بكل أريحية ودون أي معوقات.

3- عدم وجود أي تنافس بين النباتات.

4- عدم وجود أي إصابات بالحشائش .

5- حصول النبات على كافة احتياجاته المائية والسمادية دون زيادة أو نقصان.