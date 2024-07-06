اليوم السابع
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جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من بشار الأسد.. إنفوجراف

السبت، 06 يوليو 2024 12:57 م
جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من بشار الأسد.. إنفوجراف الرئيس السيسى ونظيره السورى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السورى بشار الأسد، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبز ما جاء في هذا الاتصال الهاتفى.

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تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذى تشهده المنطقة وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والتشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

أكد الرئيس على مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التى تلبى احتياجات الأشقاء الفلسطينيين مع استمرار الدفع فى اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.







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