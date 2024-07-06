توافد أهالى كفر الشيخ لتقديم العزاء وتعليق لافتة تحمل صورة أحمد رفعت.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

حرص الآلاف من أهالى محافظة كفر الشيخ، على الحضور لتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادى مودرن سبورت، الذى وفاته المنية صباح اليوم السبت، فى السرادق المقام بقرية ابسان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، كما حضر عدد كبير من نجوم الوسط الكروى.

كما تم تعليق لافتة كبيرة تحمل صورة اللاعب الراحل أحمد رفعت رحمه الله، كُتِب عليها إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء المغفور له بإذن الله تعالى، الكابتن أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر، حيث رحل عن عالمنا اللاعب أحمد رفعت، صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد صراع دام لفترة طويلة مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد كامل، مدير المستشفى بالإسكندرية التى تلقى بها اللاعب العلاج، عن حزنه الشديد لوفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، مؤكدًا أنه كان بمثابة ابنه، وأنه تأثر بشدة لرحيله المفاجئ.





تواجد-عدد-كبير-من-الاهالي-بالسرادق-



توافد-الأهالي-لتقديم-واجب-العزاء



جانب-من-الحضور-بالسرادق



جانب-من-تواجد-الاهالي



لافته-تحمل-صورة-الراحل-أحمد-رفعت-