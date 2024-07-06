تحرير 9 محاضر مخالفات تموينية بشمال سيناء خلال الحملات اليومية على الأسواق

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية.

تم تنفيذ حملة تحت إشراف صلاح سلمي وكيل المديرية، قامت بها الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالتعاون مع قسم مباحث التموين، بحملة تموينية مكثفة.

استهدفت الحملة المرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادات الصحية.

وسبق وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء مواصلتها الجهود للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وقامت المديرية بتنظيم حملة تموينية مكبرة بقيادة رأفت العبد، مدير المديرية، بمشاركة الأجهزة الرقابية في إدارة تموين بئر العبد.

استهدفت الحملة الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط كميات من الدقيق المدعم المحظور تداوله في الأسواق، تم تحريز الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت مديرية التموين على استمرار الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة لملاحقة المخالفين والمتلاعبين، في إطار حرصها على حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما نفذت سلسلة من الحملات التموينية المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وقسم مباحث التموين.

استهدفت الحملات الأسواق والمحلات التجارية بهدف تحقيق الالتزام بالقوانين التموينية وضمان جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.

خلال الحملات، تمكنت الفرق الرقابية من تحرير 8 محاضر رسمية بسبب مخالفات متنوعة، من بينها عدم إعلان الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية المطلوبة للمنتجات الغذائية.

كما شملت الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة تموين العريش وهيئة الدواء المصرية و التفتيش الصيدلي ضبطًا لعدد من المخالفات، بما في ذلك حيازة أدوية ومنشطات غير مصرح بها وغير صالحة للاستخدام.

وتحرير محضر بتهمة التصرف في دقيق مدعم بكمية 240 جوال دقيق زنة 50 كجم، وتنفيذ حملة تموينية من مدير إدارة تموين العريش بالمرور على المخابز البلدية في مدينة العريش أسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 تقرير مخالفات تتعلق بنقص الموازين والمواصفات.

وصرح رأفت العبد، مدير مديرية التموين بشمال سيناء، أن المديرية تكثف حملاتها التموينية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.