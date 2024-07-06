تامر عاشور ونجم المهرجانات مسلم يحييان حفل زفاف نبيه صفوت وكريمان نور

في ليلة سعيدة من ألف ليلة وليلة، ووسط أجواء من البهجة والسعادة مع أسرتي العروسين والأصدقاء والأحباء احتفل نبيه صفوت، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بزفافه علي الآنسة كريمان نور، في أحد فنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر حفل الزفاف أهل العروسين وكوكبة من الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء ونواب المحافظين ولفيف من رجال القضاء والقيادات القضائية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والبرلمانية وزملاء العروسين، إضافة إلى عدد من نجوم الفن والتلفزيون.

كما حضر الحفل لفيف من رجال الأعمال والصناعة والشخصيات السياسية والعامة والاعلاميين، وقيادات حزب مستقبل وطن، وفي مقدمتهم، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وأحمد حسام عوض أمين الشباب المركزى بحزب مستقبل وطن، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب محمد عريبى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، وجميع أعضاء أمانة الشباب المركزية بالحزب.

وأحيا الحفل عددا من نجوم الفن والطرب، وبدأت بفقرة غنائية للنجم تامر عاشور التي أشعل خلالها حماس المشاركين في الحفل، إلى جانب إحياء مطرب المهرجانات مسلم، وعدد من الفقرات الاستعراضية للراقصة ليندا.

كما حرص المشاركون في حفل الزفاف علي التقاط الصور التذكارية مع العروسين، وسط أجواء من الفرحة والبهجة من الأهل والأصدقاء وكبار العائلتين.



إطلاله العروسين نبيه صفوت وكريمان نور



العروسان نبيه صفوت وكريمان نور



أحمد حسام عوض ومحمد عطية وأحمد علاء وأحمد العتال يشاركون فرحة نبيه صفوت



أسرة العريس نبيه صفوت



أصدقاء العريس نبيه صفوت



أصدقاء العريس



إطلالة العروسين



أعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن خلال حفل زفاف



العروس كريمان نور مع والدة العريس نبيه صفوت



العريس نبيه صفوت ووالده يتوسطان النائبيان عبد الهادي القصبي ومحمد عريبي



النائب عبد الهادى القصبي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب والنائب محمد عريبي



النائب عبد الهادي القصبي والكاتب الصحفى محمد عطية



النائب محمد عريبي يتوسط والد العريس نبيه صفوت



تامر عاشور يحيي حفل زفاف نبيه صفوت وكريمان نور



فقرة استعراضية خلال حفل زفاف العريس وسط اصدقائه



مسلم يحيى حفل زفاف نبيه صفوت وكريمان نور وسط أصدقائه



مشاركة واسعة من أعضاء حزب مستقبل وطن



نبيه صفوت وكريمان نور



نبيه صفوت ووالده خلال الحفل



نبيه صفوت يتوسط والده وشقيقته خلال الحفل



نبيه وكريمان



العروس كريمان نور



المطرب تامر عاشور