بالأسماء.. إصابة 16 شخصا فى حادث على طريق العلاقى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 16 شخصاً، فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، مساء اليوم، السبت، علي الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق العلاقى التابع لدائرة المدينة.

وأسفر الحادث، عن إصابة 16 شخصا، سودانيين الجنسية، وهم: "بخيته علي عبدالسلام، عمرها 21سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الايسر، ونوال عبدالله إبراهيم، عمرها 71 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالضلوع والحوض، و صفاء جعفرى محمد، عمرها 52 سنة، ومازن عبدالله محمد، عمره 23سنة، و وحسن عبدالله إبراهيم، عمره 60 سنة، و أحمد على عبدالسلام، عمره 60 سنة، و عبير حمدان محمد، عمرها 36 سنة، و عمار اسحاق ادريس، عمرها 17 سنة، و فريد ادم موسى، عمره 22سنة، و فاطمة على عبدالسلام، عمرها 24 سنة، و منذر بيجور ناصر، عمره 14 سنة، وزهره بلال أحمد، عمره 17 سنة، واية هاشم محمد، عمرها 43 سنة، و مناضل محمود ناصر، عمره 7 سنوات، ومبارك هاشم محمد، عمره 20 سنة، وجميعهم اصابتهم كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و جاسر عبدالله ابراهيم، وعمره 65 سنة، وإصابته جرح قطعى بفروة الرأس".

تم نقل المصابين بواسطة سيارات إسعاف أسوان لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بمستشفى أسوان الجامعى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.