اليوم السابع
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الكنيسة تنظم دورة تدريبية فى التدبير الكنسى لكهنة وخدام إيبارشية طما

السبت، 06 يوليو 2024 08:35 ص
الكنيسة تنظم دورة تدريبية فى التدبير الكنسى لكهنة وخدام إيبارشية طما الكنيسة تنظم دورة تدريبية فى التدبير الكنسى
كتب ـ محمد الأحمدى

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اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية فى "التدبير الكنسى" التي ينظمها المعهد القبطى للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) بقيادة عميد المعهد دمنور مجدي لطيف السندي، وذلك لكهنة ومكرسات وخدام وخادمات إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج.

وشارك في الدورة، التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي 60 من الآباء الكهنة والمكرسات والخدام والخادمات.

وهذه هي الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية العام الجاري حيث سبقها دورات قدمت في إيبارشيات أسوان، أبنوب والفتح وأسيوط، ناميبيا وتوابعها، إلى جانب قطاع كنائس عزبة النخل.

وتهدف دورة (COPTICAD) إلى تدريب المشاركين على مبادئ وأساليب التدبير الكنسي والتدبير الحكيم والعمل المؤسسي والمنهج التنموي في الخدمة الكنسية، وذلك من خلال التدريب التفاعلي وورش عمل يشترك فيها مجموعات المتدربين.

تأتي هذه الدورات استجابة لتوصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس الذي انعقد في شهر نوفمبر من عام 2021.

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جانب من الدورة التدريبية فى التدبير الكنسى
 
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دورة تدريبية فى التدبير الكنسى
 
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الكنيسة تنظم دورة تدريبية فى التدبير الكنسى






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه طما

التدبير الكنسى




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