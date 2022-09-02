تعرف على تاريخ المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر المعهد القبطى للرعاية والتدبير أهم أحد المؤسسات التعليمية في الكنيسة الأرثوذكسية، ففي عام 2015 قام قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بتأسيس المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية كأحد المعاهد التعليمية المتخصصة بالكنيسة القبطية، من أجل تحقيق رؤية قداسته في التطوير المؤسسي للخدمة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر والمهجر، ولدعم جهود أباء الكنيسة في هذا الإتجاه، حيث يعتبر المعهد أحد المشروعات الرائدة للمكتب البابوي للمشروعات، ويحظي بإشراف قداسته المباشر.

رؤية المعهد ورسالته

“كل كنيسة قبطية هي مؤسسة روحية مهدفة ومثمرة ونامية”. ورسالة المعهد هي أن يساعد الإيبارشيات والكنائس فى تطبيق مفاهيم الفكر المؤسسي والتنموى للكنيسة بما يساعد الكنيسة علي نجاح رسالتها الروحية؛ وذلك من خلال التدريب، والإستشارات، والتقييم، والبحوث والدراسات. ويقوم بذلك مجموعة من خدام وخادمات المعهد المتطوعين، خبراء في مجالات تخصص المعهد، ويعملون معا بشكل جماعي.

شعار المعهد (اللوجو)

معجزة الخمس خبزات والسمكتين (إنجيل البركة) نموذج للكنيسة في تدبير الخدمة، حيث يلتقي العمل الإلهي (البركة) مع الإجتهاد الإنساني (في التنظيم والإستخدام الأمثل للموارد)، فتفيض بالثمر. وهذا الشعار يعبر عن الدوائر الأربعة للكنسية كمؤسسة روحية (هوية روحية، موارد متنوعة، خدمات متطورة، وأدوات ممنهجة في الإدارة الرشيدة)؛ وتتكامل الدوائر معا من خلال الكنيسة كجسد واحد، أو كدائرة خامسة تربط الكل معاً.

أهداف المعهد

تدريب القيادات (الإكليروس – أمناء الخدمة – أعضاء مجالس الكنائس) علي إحداث نقلة نوعية في إدارة وتنمية الخدمات الكنسية. و محاور التدريب ثلاثة: علمي – كتابي – كنسي؛ ومنهجه يركز علي الجوانب العملية باسلوب “تعليم الكبار” التفاعلي.

منح شهادات ودرجات علمية، معتمدة من أكاديمية العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية، (والتي يتوافق معها المعهد)، طبقاً لمعايير الجودة بالمعاهد الدولية ذات الصلة.

تقديم خدمات إستشارية للإيبارشيات والكنائس في تنفيذ التطوير المؤسسي وتقييم البرامج التنموية، وتوثيق ونشر النماذج الناجحة داخل وخارج مصر.

بناء الوعى من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية والملتقيات والدراسات والبحوث.