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الطقس غدا.. انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة، 05 يوليو 2024 04:02 م
الطقس غدا.. انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد السبت، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27.

 







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