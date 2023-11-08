حافظ على صحتك وصحة أطفالك.. طرق الوقاية من مرض السكر

كتبت رانيا عامر

مرض السكر يشكل خطورة على الصحة العامة لمختلف الأعمار، لذا ينبغى اتباع نمط حياة صحى، سواء عند الإصابة به لتجنب مضاعفاته، أو للوقاية، وقال الدكتور محمد عبد الله كامل، استشارى الباطنة بمستشفى الفيوم العام، إن مرض السكر هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة به، ومنها الإفراط فى تناول السكر والحلويات والوجبات السريعة .

أسباب الإصابة بمرض السكرى

قال الدكتور محمد عبد الله إن أسباب الإصابة بمرض السكرى فى سن صغير يرجع الى سوء التغذية والأكل الخاطئ عن طريق الإفراط فى بعض الوجبات، وتناول الأطعمة الغنية بالسكريات، والسمنة أي زيادة الوزن، وعدم الانتظام فى ممارسة الرياضة، وزيادة تراكم الدهون بالجسم، كل هذة العوامل تزيد من خطورة الإصابة بمرض السكرى، وتزيد من فرص التعرض لارتفاع السكر وارتفاع الدهون فى الدم.

مضاعفات صحية على مرضى السكرى:

عدم معرفة المريض بإصابته بمرض السكر نتيجة إهماله للعناية بصحته أو تجاهله لزيارة الطبيب المختص باستمرار لعلاجه، أو عدم حصوله على الأدوية المناسبة لحالته بانتظام، كل ذلك يعرض المصاب الى مخاطر صحية بالغة الخطورة تتمثل فى زيادة فرص الإصابة بامراض العين، والتهابات الاعصاب، وصحة القلب، وأمراض الكلى .

طرق الوقاية من السكرى

- اتباع نظام غذائى مناسب غنية بالمعادن والفيتامينات والبروتينات.

- الحفاظ على الوزن .

- عدم التعرض الى الاصابة بالسمنة .

- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة التى تسبب تراكم الدهون بالجسم وتعرضك الى السمنة.

- ضرورة ممارسة الانشطة الرياضية باستمرار خاصة المشى بالنسبة للكبار، بينما الاطفال يجب على اولياء الامور تشجيع ابنائهم على ممارسة اى نوع من الرياضة سواء كانت سباحة او كرة قدم او غيرها، حتى لا يتعرضوا الى خطر السمنة.