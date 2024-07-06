الصحة العالمية تقدم أهم عوامل الخطر المسببة للسرطان وكيفية الوقاية

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية أهم عوامل الخطر التي تزيد من انتشار السرطان، وذلك بهدف خفض معدلات الإصابة، كما تقدم أسباب الإصابة بالمرض، وكيفية الوقاية من الأورام.



امنع الاصابة بالسرطان من خلال تناول الفواكه والخضروات

أهم عوامل الخطر التي تزيد من انتشار السرطان:

استخدام التبغ

السمنة والوزن الزائد

الخمول البدني

نظام غذائي غير صحي

تلوث الهو



يمكن علاج السرطان من خلال الاكتشاف المبكر

يمكن أن يحدث السرطان بسبب بعض الأمراض أيضًا، بما في ذلك:

التهاب الكبد بي وC

فيروس الورم الحليمى البشري (HPV)

ومع ذلك، يمكن الوقاية من إصابة التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري بسهولة من خلال اللقاحات

يمكن علاج السرطان بشكل كامل في حال اكتشافه وعلاجه في مرحلة مبكرة.

يمنع الفحص المنتظم، على سبيل المثال مع تصوير الثدي، ومسح عنق الرحم، ومنظار القولون

أكثر فحوصات السرطان شيوعًا وفعالية هي:

تصوير الثدي لسرطان الثدي

تنظير القولون لسرطان القولون المستقيم

مسحة لسرطان عنق الرحم

اطلب من طبيبك المزيد من التفاصيل حول خيارات الفحص الخاصة بك..

لتقليل خطر الإصابة بالسرطان يجب:

الامتناع عن التدخين أو استخدام منتجات التبغ

تقليل استهلاك الأغذية عالية السعرات الحرارية والمعالجة

تناول المزيد من الفواكه والخضروات

ممارسة النشاط البدني المنتظم

تابع اللقاحات الموصى بها