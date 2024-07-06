الرئيس الأوكرانى: نعمل على استراتيجية جديدة لبلادنا فى البحر

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ، اليوم السبت ، إن بلاده تعمل على استراتيجية جديدة فى البحر وأن مجلس الأمن القومى فى البلاد سيوافق عليها قريبا.

ووفقا للموقع الرسمى للرئاسة الأوكرانية فقد أعرب زيلينسكى عن امتنانه لجميع المحاربين الذين بفضلهم تم شن غارات المسيرات ، وقال إنه يجب على روسيا أن تشعر برد الفعل على أفعالها ضد بلده وشعبه، وهذا الرد عليهم أصبح واضحا الآن، والمسيرات الأوكرانية هى بالفعل علامة عالمية.



وأضاف أن بلاده تعمل على استراتيجية جديدة لها فى البحر - الاستراتيجية البحرية الأوكرانية ، وسيوافق مجلس الأمن القومى والدفاع فى البلاد على هذه الإستراتيجية قريبا، ويجرى الآن وضع اللمسات النهائية على نقاطها.



وتابع " نحن ندرك بوضوح أن الحرب غيرت ديناميكيات القوة فى منطقة البحر الأسود بأكملها، وأن الأسطول الروسى لن يهيمن على هذه المياه مرة أخرى أبدا ، ونحن نعمل على تأمين مصالحنا، مع الأخذ فى الاعتبار القدرات التكنولوجية الجديدة لأوكرانيا وعلاقاتنا الجديدة مع الشركاء ، ومن الآن فصاعدا ستقف أوكرانيا دائما كدولة قادرة على الدفاع عن مصالحها البحرية وشرايين النقل ومصالح حلفائنا وشركائنا".



وعلى صعيد آخر، قال زيلينسكى أن بلاده قامت هذا الأسبوع بتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية بشكل كبير، وسيكون الأسبوع المقبل هو الوقت المناسب لمواصلة هذه الخطوات ، وتابع " كل يوم، جنبا إلى جنب مع فريقنا، نعمل بدقة مع الشركاء بشأن الاتفاقيات ذات الصلة ، سواء ضمن تحالفات الدفاع الجوى وتحالفات (إف 16) ، أو على أساس ثنائى ، على وجه الخصوص، مع أمريكا".