زيلينسكى: روسيا أطلقت 600 قنبلة موجهة ضد أوكرانيا خلال أسبوع واحد

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 600 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 60 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 وما يقرب من 40 صاروخا من مختلف الأنواع ضد أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.



وأكد زيلينسكى ، فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية ، أن أوكرانيا عززت بشكل كبير درع الدفاع الجوى هذا الأسبوع بفضل دعم ألمانيا والولايات المتحدة.



وأضاف "لحماية جميع مدننا ، والتغلب حقًا على روسيا ، نحتاج إلى المزيد من القرارات الملموسة ، ففى الأسبوع المقبل سنعمل مع شركائنا على اتخاذ مثل هذه القرارات والاستعدادات جارية بالفعل".



وتابع أن أوكرانيا أجرت 53 عملية تبادل للأسرى، واستطاعت إعادة 3310 أشخاص من الأسر الروسية ، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواصل العمل والبحث عن طرق لإطلاق سراح الجميع بمن فيهم الجنود.