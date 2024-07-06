اليوم السابع
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السبت، 06 يوليو 2024 09:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلينسكى: روسيا أطلقت 600 قنبلة موجهة ضد أوكرانيا خلال أسبوع واحد

السبت، 06 يوليو 2024 08:00 م
زيلينسكى: روسيا أطلقت 600 قنبلة موجهة ضد أوكرانيا خلال أسبوع واحد زيلينسكى
أ ش أ

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 قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 600 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 60 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 وما يقرب من 40 صاروخا من مختلف الأنواع ضد أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.


وأكد زيلينسكى ، فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية ، أن أوكرانيا عززت بشكل كبير درع الدفاع الجوى هذا الأسبوع بفضل دعم ألمانيا والولايات المتحدة.


وأضاف "لحماية جميع مدننا ، والتغلب حقًا على روسيا ، نحتاج إلى المزيد من القرارات الملموسة ، ففى الأسبوع المقبل سنعمل مع شركائنا على اتخاذ مثل هذه القرارات والاستعدادات جارية بالفعل".


وتابع أن أوكرانيا أجرت 53 عملية تبادل للأسرى، واستطاعت إعادة 3310 أشخاص من الأسر الروسية ، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواصل العمل والبحث عن طرق لإطلاق سراح الجميع بمن فيهم الجنود.







زيلينسكى

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

موسكو




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