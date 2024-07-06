الآلاف يشيعون جثمان أحمد رفعت بمسقط رأسه فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شيع أهالى قرية أبشان التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، جثمان اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادى مودرن سبورت، من مسقط رأسه في القرية، وسط حضور الآلاف من أهالى القرية وأقارب وأصدقاء اللاعب.

وقدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" بث مباشر.. أخوال أحمد رفعت: لم نكن نتوقع وفاته وكنا ننتظره يوم الاثنين بالقرية.. رفض زواجه إلا بعد تجهيز شقيقيه"، وعبر خالا الكابتن أحمد رفعت، عن حزنهما لوفاته، وكانا في انتظاره يوم الاثنين القادم كما وعد، أنه سيتواجد بالقرية، لم يعلما أنه سيكون لقاءهم اليوم لدفن جثمانه بمقابر العائلة.

قال محمود أحمد العسكري، خال أحمد رفعت، إنه كان معه منذ أسبوع وتناول الغذاء معه بمنزله بالقاهرة، ووعد بحضوره لقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أن شقيقته "والدة أحمد رفعت" أبلغته بوفاته الساعة الـ 3 صباحاً، ولم تكن متمالكه، وهو كان في لحظة زهول، وبعدها تحدث مع شقيقه محمود، وطالبه بأن يكون هادئا.

وأضاف محمود العسكري، أن ابن شقيقته كان محبوباً بين أهالي القرية، ودائما يتواجد هنا ويمارس كرة القدم مع الشباب، وأنه رفض الزواج إلا بعد تزويج شقيقه، فقد زوج شقيقه الأصغر منه، وكان يجهز لتزويج شقيقه الآخر، وكان يود أهله وذويه.

وقال محمود العسكري، يوم إصابته كنا نتابع المباراة من التليفزيون، وعندما أصيب انخلعت قلوبنا لإصابته رحمه الله، ولم نكن نتوقع أن تصل الإصابة لهذه الدرجة من التعب، طالبا من الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأكد محمد أحمد العسكري، خال أحمد رفعت، أن حياة ابن شقيقته كان لشقيقه وأهله، فبعد وفاة والده رحمه الله عام 1997، تحمل المسئولية وكان عمره 4 سنوات، ليساعد والدته، مشيراً إلى أنه مهما عبر عن حزنه لوفاته فلن يعطيه حقه رحمه الله، سائلا الله أن يرحمه.

وأكد محمد أحمد العسكري، خال أحمد رفعت، أن حياة ابن شقيقته كان لشقيقه وأهله، فبعد وفاة والده رحمه الله عام 1997، تحمل المسئولية وكان عمره 4 سنوات، ليساعد والدته، مشيراً إلى أنه مهما عبر عن حزنه لوفاته فلن يعطيه حقه رحمه الله، سائلا الله أن يرحمه.



جنازة-أحمد-رفعت-لاعب-مودرن-سبورت



لحظة-حمل-الجثمان



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جنازة-أحمد-رفعت-لاعب-مودرن-سبورت-فى-مسقط-رأسه



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جنازة-أحمد-رفعت-لاعب-مودرن-سبورت-فى-مسقط-رأسه-بكفر-الشيخ



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