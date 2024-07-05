نقيب البترول: نسعى للتعاون والعمل من أجل تحقيق أمال العاملين المشروعة

كتبت آية دعبس

قال أحمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن باب النقابة العامة مفتوح للجميع، ويرحب بجميع المقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للنقابة لخدمة العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، سنسعى جاهدين لاستكمال الملفات التى كانت تتبناها النقابة فى وجود محمد جبران قبل اختياره وزيرا للعمل، وأن حقوق العاملين دائما محل تقدير وعناية ونعمل على تلبيتها ومساندتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

و أعرب السروجى عن خالص الشكر والتقدير، لـ محمد جبران، لما قدمه من عطاء وإنجازات غير مسبوقة، وتحقيق طفرة تنموية شاملة بالنقابة و للعاملين بقطاع البترول، فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابى لأجل صالح العمل والعاملين، وثقته فى اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بحقوق العاملين وتحقق مصالحهم.

وشدد السروجى على حرص النقابة العامة للبترول وسعيها الدائم للتعاون والعمل من أجل تحقيق أمال العاملين المشروعة لدفعهم الى مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى لـ النقابة العامة للعاملين بالبترول، لإجراء انتخابات خاصة باختيار قائم بأعمال رئيس النقابة، خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وشهد الاجتماع اختيار المحاسب احمد السروجى بالاجماع رئيسا للنقابة العامة، وحصلت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي منصب الأمين العام لنقابة البترول، من خلال الانتخابات الداخلية بالاجتماع.