مودى يتطلع للتعاون مع ستارمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الهندية البريطانية

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أعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم /الجمعة/ عن تهنئته لزعيم الحزب العمال البريطانى كير ستارمر، على فوزه فى الانتخابات العامة البريطانية.



وأبدى رئيس الوزراء الهندى - فى تدوينة نشرها على منصة إكس /تويتر سابقا/ - تطلعه إلى التعاون مع "ستارمر" لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وبريطانيا فى المجالات كافة وزيادة النمو المتبادل ورخاء البلدين.



من ناحية أخرى، وجه مودى الشكر إلى ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا السابق الذى خسر حزبه الانتخابات البريطانية، بفوز حزب العمال فيها..قائلا "أشكر ريشى سوناك على مساهمته النشطة فى تعميق العلاقات بين الهند وبريطانيا خلال فترة توليه منصبه".