اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند.. مرشح حزب مودى يفوز برئاسة مجلس النواب

الأربعاء، 26 يونيو 2024 02:13 م
الهند.. مرشح حزب مودى يفوز برئاسة مجلس النواب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
وكالات

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اجتاز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أول اختبار سياسي كبير في ولايته الثالثة، الأربعاء، بعد انتخاب أحد مرشحي الحزب الحاكم رئيساً لمجلس النواب، متفوقاً على نائب معارض في تصويت.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، جرى انتخاب أوم بيرلا، من حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه مودي، رئيساً للمجلس. وهو المنصب الذي كان يشغله في الدورة البرلمانية السابقة، متغلباً على كيه سوريش الذي انتخب نائباً 8 مرات عن حزب المؤتمر المعارض.

ورافق زعيم حزب "المؤتمر"، راهول غاندي، الذي أعلنه حزبه زعيماً للمعارضة في وقت متأخر الثلاثاء، مودي في تهنئة بيرلا على انتخابه، في إشارة نادرة على التناغم بين الخصمين اللدودين.

وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها غاندي (54 عاماً)، سليل عائلة نهرو غاندي، دوراً دستورياً في البرلمان، وهو الدور الذي يمنحه وضع وزير في الحكومة.

ويلعب رئيس المجلس النواب دوراً حاسماً في إقرار القوانين.







الهند

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