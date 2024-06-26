الهند.. مرشح حزب مودى يفوز برئاسة مجلس النواب

وكالات

اجتاز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أول اختبار سياسي كبير في ولايته الثالثة، الأربعاء، بعد انتخاب أحد مرشحي الحزب الحاكم رئيساً لمجلس النواب، متفوقاً على نائب معارض في تصويت.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، جرى انتخاب أوم بيرلا، من حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه مودي، رئيساً للمجلس. وهو المنصب الذي كان يشغله في الدورة البرلمانية السابقة، متغلباً على كيه سوريش الذي انتخب نائباً 8 مرات عن حزب المؤتمر المعارض.

ورافق زعيم حزب "المؤتمر"، راهول غاندي، الذي أعلنه حزبه زعيماً للمعارضة في وقت متأخر الثلاثاء، مودي في تهنئة بيرلا على انتخابه، في إشارة نادرة على التناغم بين الخصمين اللدودين.

وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها غاندي (54 عاماً)، سليل عائلة نهرو غاندي، دوراً دستورياً في البرلمان، وهو الدور الذي يمنحه وضع وزير في الحكومة.

ويلعب رئيس المجلس النواب دوراً حاسماً في إقرار القوانين.