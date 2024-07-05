ملك بريطانيا يقبل استقالة سوناك من منصبه رئيسا للوزراء

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أعلن قصر باكنجهام اليوم الجمعة أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، قبل استقالة ريشي سوناك، من منصبه رئيسا للوزراء.



وأوضح بيان للقصر - نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن سوناك اجتمع اليوم بالملك وقدم استقالته من منصبه بشكل رسمي، وأن الملك قبل الاستقالة.



يأتي ذلك بعدما حقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت أمس الخميس، لينهي بذلك 14 عاما من حكم المحافظين.



وسيتمتع حزب العمال البريطاني بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعدما ضمن أكثر من 340 مقعدا - أي أكثر من المقاعد الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والبالغ عددها 326 مقعدا - وبات بذلك مؤهلا لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.