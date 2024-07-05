مشكلات صحية يشير إليها اصفرار بياض العين.. الفحوصات ضرورة

كتبت مروة محمود الياس

قد يلاحظ الشخص تغيرا على لون جلده وبشرته تدريجيا أو بشكل مفاجئ وقد يصحبه ذلك اصفرار في بياض العينين، مع اصفرار وشحوب في جلد الجسم بالكامل، هذه الحالة معروفة طبيا بإسم اليرقان، وهو ما يظهر في الرضع الصغار بعد الولادة، ولكن عندما يصيب الكبار البالغين يكون الأمر مختلفا ويحتاج للانتباه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض



أشار التقرير إلى أن اليرقان أو اصفرار الجلد واصفرار بياض العيون، علامة يجب الانتباه إليها وعدم إهمالها أو إهمال علاجها واستشارة المختص على الفور لأنها قد تكون علامة دالة وحقيقية على مشكلة يعاني منها الجسم أو أحد أعضائه، تحتاج للعلاج السريع

تابع التقرير موضحا أن اليرقان هو عبارة عن عدوى ناتجة عن فيروس، وفي الغالب ما تنتج عن أحد هذه المشكلات الصحية:



ـ التهابات الكبد المختلفة

ـ اليرقان قد يكون عامل أو علامة دالة على الإصابة بمشكلات وأمراض البنكرياس والتهاباته

ـ اليرقان قد يكون علامة دالة على الإصابة بالتهابات المرارة ومشكلاتها

ـ كذلك قد يكون علامة على او اشارة الاصابة بحصوات المرارة المؤلمة



ولأن اليرقان أو اصفرار الجسم والجلد علامة دالة على ما سبق والكثير غيره من الأعراض والمشكلات المرضية والصحية، خاصه اذا ما اقترن ببعض الأعراض الأخرى مثل إرتفاع درجة الحرارة والشعور بالقشعريرة أو بعض الأعراض التي تشبه أعراض نزلة البرد، ينصح التقرير بضرورة الكشف المبكر وعدم إهمال هذه العلامة الدالة وعدم ترك الجسم حتى يصل إلى مرحلة الاصفرار الشديد، وضرورة العرض على المختص الذي يقوم بفحوصات للدم وفحوصات عادية للكشف عن سبب هذا الاصفرار في الجسم.

يذكر أن اليرقان أو الصفراء في الأطفال الصغار أقل من 35 أسبوعا تكون عادية ويمكن علاجها بمنتهى السهولة من تلقاء نفسها وبالمتابعة، أما في الكبار فلابد من استشاره المختص وبيان السبب الذي غالبا ما يكون مرضيا ويحتاج للتدخل الطبى.