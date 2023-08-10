العلاجات المنزلية لالتهاب الملتحمة.. اعرف طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

التهاب الملتحمة ، هو التهاب في ملتحمة العين، يُطلق على النسيج الرقيق والشفاف الذي يغطي بياض العين ويحيط بالجفن من الداخل اسم الملتحمة. يمكن أن تشمل أعراض التهاب الملتحمة الاحمرار والحكة والالتصاق في العين وتورم الجفون.

عندما يتم إلقاء اللوم على أي بكتيريا في عدوى العين الوردية ، قد يلاحظ المريض أحيانًا إفرازات سميكة من العين وعادة ما تكون صفراء أو خضراء اللون، في حين أن الأدوية أو قطرات العين لا توفر راحة فورية في حالات التهابات العين الفيروسية ، إلا أن أعراض أنفلونزا العين تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين للتخفيف.

الأعراض التي لا يجب أن تتجاهلها



فيما يلي بعض علامات التهاب الملتحمة التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا وفقا لموقع " webmd":

احمرار في بياض العين أو الجفن الداخلي

تورم الملتحمة

دموع أكثر من المعتاد

حكة في العيون

حرقة في العيون

رؤية ضبابية

غير قادر على فتح عينيك تماما

إفرازات صفراء كثيفة تتقشر فوق الرموش خاصة بعد النوم .

إفرازات غير عادية خضراء أو بيضاء من العين

ألم في العين (خاصة في منطقة الزاوية) .

العلاجات المنزلية لعلاج ملتحمة العين

من أجل مساعدة عينيك على الشعور بالتحسن قليلاً، يمكنك التفكير في هذه العلاجات المنزلية عند الإصابة بأنفلونزا العين أو التهاب الملتحمة:

توقف عن ارتداء العدسات اللاصقة .

قل وداعا لمكياج العيون .

يمكن تناول الإيبوبروفين أو أي مسكن للآلام بدون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الشعور بعدم الراحة .

استخدم دموعًا اصطناعية بدون وصفة طبية (قطرات مرطبة للعين) .

الضغط الساخن هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر فعالية لعلاج التهاب الملتحمة في المنزل. أتساءل كيف تفعل ذلك؟

انقع قطعة قماش نظيفة (يمكن أيضًا استخدام قطعة قماش قطنية) في ماء فاتر ثم اعصرها حتى لا تتقطر .

الآن ضع قطعة القماش المبللة بالماء الساخن على عينيك (المنطقة المصابة) واتركها في مكانها حتى تبرد .

كرر هذا نفسه 10-15 مرة .

تأكد من استخدام منشفة نظيفة في كل مرة حتى لا تنشر العدوى .

تأكد أيضًا من استخدام مجموعات مختلفة من المناشف لكل عين من عينيك .

كيفية الوقاية من انفلونزا العين

للوقاية من انفلونزا العين اقترح الطبيب بعض النصائح:

مارس النظافة الأساسية

لمنع انتشار الحالة إلى أشخاص آخرين أو عينك الأخرى ، مارس النظافة الأساسية، تأكد من نظافة يديك طوال الوقت (يمكن أن تنتقل الأنفلونزا من خلال الأيدي الملوثة).

تجنب لمس عينيك

يجب ألا تفرك أو تلمس عينيك بأيدي غير نظيفة، بالامتناع عن لمس عينيك ، يمكنك تقليل فرص إصابتك بالعدوى.

حافظ على المسافة

يجب عليك تشجيع الجميع على الحفاظ على مسافة آمنة من أقرانهم الذين تظهر عليهم الأعراض لمنع انتقال العدوى. يمكن أن توجد الجراثيم / البكتيريا في اليدين والتي يمكن أن تنتقل إلى جسم ناعم تمامًا ، وتصيب العينين.

النظافة مهمة

عقم النظارات والعدسات اللاصقة وأي شيء آخر يلامس العين بشكل منتظم.