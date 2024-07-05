لارى قط داوننج ستريت الشهير يستقبل سادس رئيس للوزراء بعد تولى ستارمر

كتبت ريم عبد الحميد

رحب القط لارى، قط داوننج ستريت الشهير، الذى استقبل من قبل خمسة رؤساء لحكومات بريطانيا منذ انتقاله إلى مقر الحكم فى فبراير 2011، بسادس رئيس للوزراء، كير ستارمر وعائلته.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه لم يتضح ما إذا كان ستارمر سنتقل للإقامة فى10 داوننج ستريت، فبعض القادة الذين لديهم عائلات أكبر يفضلون الإقامة فى المبنى المجاور فى 11 داوننج ستريت.

وتم إنقاذ لاري من بيت باترسي للكلاب والقطط في لندن، والذي تم إحضاره خلال حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للتعامل مع مشكلة القوارض. وعلى الرغم من أن لاري يحمل لقب رئيس صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء، إلا أنه معروف أيضًا بمطاردة الطيور والثعالب وقطط وزارة الخارجية. لديه صفحات خاصة به – وإن كانت غير رسمية – على وسائل التواصل الاجتماعي، بها صور له وهو يغفو في أماكن مختلفة ويتعرض لمداعبة المسؤولين.

وسبق أن قالت زوجة رئيس الوزراء ريشي سوناك، أكشاتا مورتي، للصحفيين إن كلبهم من نوع لابرادور، نوفا، كان لديه "مشاعر مختلطة" تجاه لاري. وقالت إن الزوجين انخرطا في بعض الأحيان في "تبادلات ساخنة" لكن "لاري كان في المقدمة".

وفى وقت سابق، أكد كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، أنه سيحكم البلاد أولا ثم الحزب ثانيا.

وفى اول خطاب رسمى يلقيه لعد دعوته من قبل الملك رسميا لتشكيل الحكومة بعد الفوز الساحق لحزبه العمال فى الانتخابات ببريطانيا، قال ستارمر: سواء صوتكن للعمال ام لا، فى الحقيقة خاصة إذا لم تكونوا صوتم للعمال، أقول لكن بشكل مباشر إن حكومتى ستخدمكم. وتابع قائا إن السياسات يمكن أن تكون قوى الخير، وسنثب هذا، لقد غيرنا حزب العمال، وأعدناه إلى الخدمة، وهذه هى الكيفية التى سنحكم بها. البلاد أولا والحزب ثانيا.