كل ما تريد معرفته عن أنواع الربو وأعراض كل نوع

كتبت فاطمة ياسر

الربو هو حالة مزمنة تؤثر على الرئتين ، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس ، واعتمادًا على الأعراض والمحفزات والفئة العمرية المعنية، يتم تصنيف الربو إلى أنواع مختلفة، و بشكل عام، يمكن تصنيف الربو على أنه تحسسي وغير تحسسي، حيث إن كلتا الحالتين لهما خصائص مختلفة مثل المحفزات ومدة نوبة الربو وشدتها.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف على أنواع الربو، يعد الربو التحسسي أحد أكثر أنماط الربو شيوعًا، ويمكن حدوث أعراض الربو التحسسي في أي عمر ولكن بشكل عام يكون مرضى الربو التحسسي أصغر سنًا من مرضى الربو غير التحسسي.

وأظهرت الدراسات أن الربو التحسسي أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث، حيث أثبتت الإحصائيات أن هناك عددًا أكبر بكثير من النساء المصابات بالربو غير التحسسي مقارنة بالربو التحسسي.

فالربو التحسسي يتأثر بمسببات الحساسية البيئية مثل الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة، وإذا تعرض الشخص المصاب بالحساسية لهذه المواد المسببة للحساسية، يتم تنشيط جهازه المناعي بسبب محفزات الحساسية، مما يؤدي إلى التهاب وتضيق مجاري الهواء، وعلاوة على ذلك، لوحظت مشاكل القصبات الهوائية الناجمة عن التمارين الرياضية بشكل أكبر بين مرضى الربو التحسسي مقارنة بالربو غير التحسسي.

كما أن الربو غير التحسسي ينشأ نتيجة عدة عوامل بخلاف المواد المسببة للحساسية المذكورة، فقد تشمل هذه العوامل العدوى الفيروسية وتغير الطقس ومستويات التوتر وحتى بعض الأدوية والأطعمة.

فإن أعراض الربو التحسسي تشبه أعراض الربو غير التحسسي مثل السعال وضيق الصدر والصفير وضيق التنفس والتي يمكن أن تتفاقم بسبب النشاط البدني أو التعرض لمسببات الحساسية.

فإن مرضى الربو التحسسي يتعرضون عمومًا لنوبة ربو في مرحلة مبكرة شبابية من حياتهم، كما تشير الدراسات إلى أن التاريخ العائلي للإصابة بالربو أكثر شيوعًا بين مرضى الربو التحسسي مقارنة بالربو غير التحسسي.

وأوضح التقرير، إن الجلوبولين المناعي E (IgE) - وهو جسم مضاد ينتجه الجسم استجابة لأي محفزات مسببة للحساسية، يرتبط بشدة مرض الحساسية، وعادة ما يكون لدى مرضى الربو التحسسي مستويات IgE الإجمالية في الدم أعلى مقارنة بالمرضى الذين يعانون من الربو غير التحسسي. ومع ذلك، يجب إجراء اختبارات دم محددة مثل مستويات IgE واختبارات لوحة الحساسية، اعتمادًا على الأعراض وشدتها.

