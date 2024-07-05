كامل الوزير: إيرادات ميناء الإسكندرية وصلت 1.5 مليار جنيه مايو الماضى

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن إيرادات ميناء الإسكندرية وصلت إلى 1.5 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، وذلك بعد تشغيل محطة تحيا مصر، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة 10 مليار جنيه مصري، اي يتم تغطية تكلفة المحطة في 6 أشهر فقط.

وأشار الفريق كامل الوزير، أن شهر مايو 2024 حقق أعلى إيرادات في تاريخ ميناء الإسكندرية، وبلغت مليار ونصف المليار جنيه بما يعادل 18 مليار جنيه سنوياً.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بعدد من صحفيى وزارة النقل الخميس.