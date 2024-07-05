فتح باب التقدم للبرنامج الدولى فى الإدارة الرياضية بتجارة القاهرة

محمد صبحى

أكدت كلية التجارة بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم فى البرنامج الدولي في الإدارة الرياضية الذي ينظم من خلال كلية التجارة جامعة القاهرة بالمشاركة مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ، وذلك للاصدار السابع عشر من خلال الرابط التالي:

https://sites.google.com/foc.cu.edu.eg/cu-fifa-cies-ar

وتكون مدة برنامج الشهادة المخطط لها هي سنة دراسية واحدة ويمكن وصف خطة الدراسة وهيكلها على النحو التالي:

الإدارة الرياضة

التسويق الرياضي

التمويل الرياضي

إدارة الأحداث الرياضية

الاتصالات الرياضية

قانون الرياضة



ويتم تقديم الوحدات من قبل مدربين ذوي خبرة عالية في جميع مجالات الإدارة الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم البرنامج جلسات خاصة مع متحدثين رئيسيين للفيفا / CIES و ندوات خاصة حول القضايا الناشئة بما في ذلك الأرشفة ، وإدارة الأزمات ، والرعاية ، وإدارة الأصول والسلامة والأمان الرياضي في عالم الرياضة.