عضو بالعموم البريطانى: حكومة ستارمر ستدعم القضية الفلسطينية

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قال أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطانى، إن الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر، رئيس حزب العمال، لديها قدرات كبيرة يجب استغلالها بشكل أمثل، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تحظى بدعم كبير فى تعزيز الإصلاح خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خان - فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم /الجمعة/ - أن الحكومة الجديدة لديها أولويات وأهداف كثيرة، على رأسها التعليم وقطاعى الصحة والأمن، كما ستعمل على إصلاح القانون ودعم الشركات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة الجديدة ستعمل على تجنب أى تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطانى، كما سيكون لديها الكفاءات والقدرات اللازمة لخدمة الشعب البريطاني.



وأكد ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات الإصلاحية لحل القضايا العامة التى تتعلق بالاقتصاد ونقص الوظائف العامة فى البلاد.



وتطرق عضو مجلس العموم البريطانى فى حديثه إلى القضية الفلسطينية، وقال إن الحكومة البريطانية بقيادة "ستارمر" ستدعم القضية وستعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه يمكن إنشاء الدولة الفلسطينية وإيجاد حل نهائى للأزمة الراهنة عبر التواصل مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

وأضاف أن حزب المحافظين حصل فى الانتخابات البرلمانية على نتائج مخيبة للآمال، نتيجة المرحلة السابقة التى كانت مليئة بالخلافات وخدمة المصالح الشخصية.



وفاز حزب العمال البريطانى بقيادة كير ستارمر بالأغلبية فى الانتخابات العامة، منهيًا 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، فيما أقر رئيس الوزراء ريشى سوناك بخسارة تاريخية لحزبه.



وينهى فوز العمال 14 عامًا من حكم المحافظين فى بريطانيا، بدأت فى 2010 حين فاز الحزب بقيادة ديفيد كاميرون بالانتخابات قبل أن يستقيل فى 2016 بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لتخلفه تيريزا ماي، ومن بعدها بوريس جونسون فى 2019، ثم ليز تراس فى 2022، وريشى سوناك بعدها بأقل من شهرين فى أكتوبر 2022.