اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعين أنجيلا راينر نائبة له وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية

الجمعة، 05 يوليو 2024 06:26 م
رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعين أنجيلا راينر نائبة له وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية ستارمر
كتب محمد شرقاوى

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عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنجيلا راينر نائبة له وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية، وريتشل ريفز وزيرة للمالية وديفيد لامي وزيرا للخارجية وجون هيلي وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

يذكر أن كير ستارمر، متزوج من فيكتوريا ستارمر، وهي امرأة يهودية، تلعب دورا مهما في تشكيل قيم وممارسات عائلتها، وفقما ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن "فيكتوريا ملتزمة بالعقائد والتقاليد الثقافية اليهودية وتشارك في مكافحة معاداة السامية".

ولدى سيدة بريطانيا الأولى عائلة تعيش في إسرائيل، وأعرب كير عن قلقه العميق على سلامتهم أثناء هجوم 7 أكتوبر.







ستارمر

رئيس الوزراء البريطاني

كير ستارمر

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