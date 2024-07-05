القصر الملكى فى بريطانيا يعلن تعيين كير ستارمر رسميا رئيسا للوزراء

وكالات الأنباء

أعلن قصر باكنجهام تعيين كير ستارمر رسميًا رئيسا للوزراء فى بريطانيا، وذلك عقب تحقيق حزب العمال فوزا ساحقا فى الانتخابات التشريعية البريطانية التى جرت أمس الخميس، لينهى بذلك 14 عاما من حكم المحافظين.

وقال القصر الملكى البريطانى - في بيان - إن الملك تشارلز الثالث استقبل اليوم السير كير ستارمر وطلب منه تشكيل إدارة جديدة، وقبل ستارمر تعيينه رئيسًا للوزراء، وفقا لما أوردته صحيفة " الجارديان" البريطانية.

وفى وقت سابق، أعلن قصر باكنجهام " القصر الملكى فى بريطانيا"، اليوم الجمعة، أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، قبل استقالة ريشى سوناك، من منصبه رئيسا للوزراء.

وأوضح بيان للقصر - نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن سوناك اجتمع اليوم بالملك وقدم استقالته من منصبه بشكل رسمي، وأن الملك قبل الاستقالة.

وسيتمتع حزب العمال البريطانى بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعدما ضمن أكثر من 340 مقعدا - أي أكثر من المقاعد الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والبالغ عددها 326 مقعدا - وبات بذلك مؤهلا لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.