اليوم السابع
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صحة فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء فى العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5

الجمعة، 05 يوليو 2024 10:35 ص
صحة فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء فى العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 العدوان الإسرائيلي على جنين
إبراهيم حسان

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 شهداء، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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