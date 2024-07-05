حزب العمال: توقعات بتعيين كافة وزراء حكومة ستارمر اليوم

كتبت ريم عبد الحميد

قال بات ماكفادين، رئيس الحملة الوطنية لحزب العمال إنه يتوقع أن يقوم كير ستارمر بتعيين كافة أعضاء حكومته بحلول نهاية اليوم الجمعة.

وقال ماكفادين فى تصريحات لبى بى سى أن ستارمر سيبدأ فى تعيين حكومته، وهو الأمر المتوقع إنجازه بحلول نهاية اليوم، بالتأكيد الحكومة بأكملها. وسيجتمع مجلس الوزراء غدا السبت، وسيعين عليه أن يقوم سريعا بتوزيع المسئوليات، ومنح حكومته الجديدة أوامرها وبعد ذلك سيكون هناك أحداث دولية كبيرة قادمة.

وأشار إلى قمة الناتو المقرر انعقادها فى التاسع من يوليو، والتى ستكون اللحظة الأولى لستارمر على الساحة الدولية. وبينما يقوم بذلك، فإن ستارمر سيريد أن تمضى حكومته الجديد فى هذا الأمر بسرعة كبيرة.

ومن المتوقع أن يلتقى ستارمر بالملك تشارزل قبل الغذاء، كما سيلقى خطابا للامة كرئيس للوزراء فى حوالى الساعة الثالثة والنصف من امام داوننج ستريت.

أعلن ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا مسئوليته عن هزيمة حزب المحافظين فى الانتخابات، واستقال من دوره فى زعامة الحزب بعد الخروج من داوننج ستريت.

وفى آخر كلمة ألقاها كرئيس للوزراء، والتى جاءت بعد 44 يوما فقط من دعوته لإجراء الانتخابات العامة، قال سوناك أمام رقم 10، مقر رئاسة الوزراء:"إلى البلاد، أود أن أقول أولا وقبل كل شىء أنا آسف". وقدم ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة إلى الملك تشارلز فى قصر باكنجهام، قبل اللقاء المرتقب للملك مع زعيم العمال كير ستارمر لإعلان توليه رئاسة الوزراء.

وسيقوم سوناك الآن بتسليم السلطة إلى السير كير ستارمر بعد أن خرج حزب العمال من انتخابات أمس بواحدة من أكبر الأغلبيات فى مجلس العموم في التاريخ، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.