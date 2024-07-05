بعد اقترابه من رئاسة المجلس الأعلى للإعلام.. محطات فى حياة ضياء رشوان (إنفوجراف)

يمتلك الكاتب الصحفى ضياء رشوان، الأقرب لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد تاريخا طويلا من العمل السياسى والنقابى والإعلامى أهله لتقلد عدد من المناصب التى ترك فيها بصمة واضحة.

ولد ضياء رشوان فى يناير عام 1960 بمحافظة قنا، وحصل على بكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981 وماجستير فى التاريخ السياسى من جامعة السوربون فى باريس.

عمل ضياء رشوان فى مركز الأهرام منذ عام 1981، باحثا مساعدا ثم باحثا ثم خبيرا ثم رئيسا لوحدة النظم السياسية وبرنامج دراسة الحركات الإسلامية ثم نائبا لمدير المركز بين عامى 2009 و2011 ثم مديرا للمركز.

فى مارس 2013 انتخب ضياء رشوان نقيبا للصحفيين، وفى أبريل 2017 عين عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة، كما عين رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات فى يونيو 2017.

انتخب ضياء رشوان أيضا بمنصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى 2019 و2021.



وفى يونيو 2022 أعلنت إدارة الحوار الوطنى اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطنى.